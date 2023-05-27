متحف كفر الشيخ يعرض قطعا أثرية إسلامية وقبطية وتمثال من الحجر الجيرى.. صور

ومن بين تلك التماثيل، تمثال كتلة من الحجر الجيري لكاهن جالس القرفصاء ممسكًا بيده اليسرى أحد النباتات وأمام ساقي التمثال نقش للمعبود حورس و المعبودة إيزيس يتوسطهما تمثال للمعبود أوزير يس يقف على قاعدة، عثر على هذا التمثال في بوتو (تل الفراعين) بكفر الشيخ.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، ظهرت تماثيل الكتلة منذ الأسرة الثانية عشرة ونحته بهذه الطريقة يحميه من الكسر ويوفر مساحة كافية للنصوص المرافقة بالإضافة إلى المغزى الدين، كما يعرض المتحف مجموعة من القطع الأثرية الاسلامية، وعملات معدنية.

وأضاف فريد، لـ" اليوم السابع"، أن المتحف عرض مجموعة من التحف الإسلامية والقبطية والفرعونية، ومنها معرض "إبداعات قبطية"، يحتوي على مجموعة من القطع التي تعود للعصر القبطي أبرزها مخطوط البشائر الأربعة للقديس مار مرقس ونسخة من الإنجيل تحوي مخطوطات البشائر الأربعة لوقا ومتى ومار مرقس بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأيقونات أهمها أيقونة للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح.



اقبال على التحف



تعدد التماثيل



تمثال يعرضه متحف كفر الشيخ



جانب من محتويات معرض ابداعات قبطية