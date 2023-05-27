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"لو من الصعيد".. تعرف على فرص تدريبات مهنية مجانية فى 6 محافظات

السبت، 27 مايو 2023 03:30 ص
"لو من الصعيد".. تعرف على فرص تدريبات مهنية مجانية فى 6 محافظات وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، بدء التدريب المجانى على الوظائف الرقمية (التسويق الإلكترونى) بصعيد مصر للشباب والفتيات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فى 6 محافظات هم:
 
1-  أسوان.
 
2-   قنا.
 
3-   أسيوط .
 
4-  سوهاج.
 
5-   المنيا.
 
6-   بنى سويف.
 
 
 
ويتم التدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بتلك المحافظات، وتستغرق مدة الدورة 22 يوما تدريبيا، ومن مميزات التدريب:
 
1-  إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة فى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
 
2-   منح شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية الـدورة التدريبية.
 
3-  صرف بـدل انتقـال نقدي يومـي عن كل يوم تدريبى، مع تقديم وجبات لكل متدرب، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.
 
4-  إعطاء الأولوية فى الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.
 
 
 
ومن المقرر أن يستمر التقديم للتدريبات حتى يوم الخميس 1 يونيو 2023، ويشترط للتقديم،:
 
1-   الحصول على مؤهل عالٍ.
 
2-   السن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.
 
3-  توافر اساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الإنترنت.
 
4-   اجتياز المقابلة الشخصية.
 
 
 
أما الأوراق المطلوبة للتقديم، فهى:
 
1-  صورة من بطاقة الرقم القومي.
 
2-  صورة من المؤهل الدراسي.
 
3-   شهادة صحية بالخلو من الأمراض.
 
4-   صورتين شخصيتين.
 
5-   الموقف من التجنيد للذكور.
 
6-   شهادة قيد (كعب عمل).
 
7-   سيرة ذاتية للمتقدمين.
 
 

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