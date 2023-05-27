اليوم السابع
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كهرباء مصر العليا: عودة التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل بالكامل فى وقت قياسي

السبت، 27 مايو 2023 02:49 م
كهرباء مصر العليا: عودة التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل بالكامل فى وقت قياسي توصيل التيار - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعادة توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل بالكامل من خلال الشبكة الكهربائية، موكداً أنه تم اﻻنتهاء من تغير البرد الذى حدث به التواء نتيجة عاصفة شديدة بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
و أوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إحلال البرج فى أقل من24 ساعاة بواسطة رجال الشركة المصرية لنقل الكهرباء و قطاع توزيع أسوان الذى دفع بـ18 ماكينة ديزل على الفور لتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية و اﻻثرية ، موضحاً أن إصلاح العطل تم فى زمن قياسي غير مسبوق نتيجة تكاتف جميع الجهات مع بعضها البعض و اﻻستعدادات التى اتخذتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء مسبقا.
 
وكان أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجدة أنه تم  تركيب برج رقم 87 جهد 66 كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة ابو سمبل من مساء أمس نتيجة عاصفة شديدة.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من فك البرج و صب قواعد جديدة فى وقت قياسي لا يتعدى الـ6 ساعات، موضحا أن هذه العملية تستغرق على اﻷقل من يوم إلى يومين.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أمس أنه فى تمام الساعة 5.30 مساء حدث التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد 66 كيلو فولت بالخط أبوسمبل / الإصلاح 3 والذي يغذي مدينة أبو سمبل وذلك نتيجة لعاصفة شديدة.
 
وأشار البيان إلى أنه تم علي الفور الدفع بعدد 18 ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد لإصلاح وإعادة التغذية في اسرع وقت ممكن.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسوان

ابو سمبل

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أبو سمبل



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