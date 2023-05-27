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فتح باب الترشح لعمادة 3 كليات بجامعة القاهرة.. اعرف الشروط والمستندات

السبت، 27 مايو 2023 04:00 ص
فتح باب الترشح لعمادة 3 كليات بجامعة القاهرة.. اعرف الشروط والمستندات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تبدأ اللجان المختصة بترشيح عميد كليات الآثار  والتمريض والنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة اليوم السبت ، فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن الذى حدد بداية الترشح من السبت 27 مايو وحتى يوم الخميس 1 يونيو وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى بشأن تشكيل للجان المختصة بترشيح عمداء الكليات. 

 

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

 

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اثار القاهرة

ترشبح منصب عميد كلية الآثار

النانو تكنولوجي

التمريض



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