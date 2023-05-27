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فاغنر: الجيش الروسى بدأ باستلام مواقعه في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

السبت، 27 مايو 2023 03:00 ص
فاغنر: الجيش الروسى بدأ باستلام مواقعه في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أكد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، أن الجيش الروسي بدأ باستلام مواقعه في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بالكامل.

وردا على سؤال من صحيفة "بلاكنوت"، حول سير الأمور الآن في مدينة أرتيوموفسك، قال بريغوجين، إن الجيش الروسي يعمل بنشاط في استلام مواقعه داخل المدينة، بدلا من قوات "فاغنر".

وأضاف: "واليوم وزارة الدفاع تنفذ الاتفاقات بشكل كامل. لذلك، اعتبارا من 1 يونيو، سيخضع باخموت بالكامل لسلطة وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن جنود "فاغنر" يغادرون بشكل مخطط ومنظم، ومن المفترض أنه بعد الانتهاء من العملية، سيتوجهون إلى المعسكرات الميدانية لإعادة تشكيلهم، وإعادة التوظيف والتدريب الإضافي.


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