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غدا.. إعلان نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بمدارس الجيزة

السبت، 27 مايو 2023 03:45 م
غدا.. إعلان نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بمدارس الجيزة طلاب - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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تعلن مدارس محافظة الجيزة، غدا الأحد، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأكدت المديرية حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاءت مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، على النحو التالي: 
 
أولا: المرحلة الابتدائية
-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي.
-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي.
-الإثنين الموافق 29/5/2023: إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.
 
ثانيا: المرحلة الإعدادية
-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي.
-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الثاني الإعدادي.

نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة



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