عميد تجارة طنطا يحمل طفلة إحدى طالبات الدراسات العليا أثناء أدائها الامتحان

حرص الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة جامعة طنطا، على حمل طفلة رضيعة ابنة طالبة بامتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية دور يونيو 2023 أثناء أداء والدتها الامتحان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بالكلية، رافقه الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون لدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح خاطر المنسق الاكاديمى لبرنامج الدراسات العليا المهنية.

واطمأن عميد الكلية خلال جولته على سير العملية الامتحانية وتطبيق تعليمات الامتحانات التى شددت عليها الجامعة بدون أية معوقات أو شكاوى، متمنيًا لجميع الدارسين النجاح والتفوق.