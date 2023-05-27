عضو "أمناء الحوار الوطنى": اجتماعات الأسبوع المقبل لصياغة توصيات اللجان

كتبت إيمان علي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد لقاءات مصغرة حول ما طرح من موضوعات بالأخص ما جاء بها تباين كبير للأراء، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة للوصول للصيغة المناسبة بالتوصيات اللازمة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، على أن تستأنف الجلسات النقاشية يوم الأحد الموافق 4 يونيو، موضحا أنه لن يتم إقصاء أي رأي وسيتم رصد ما تم التوافق عليه وأيضا ما جاء به اختلاف.

وأشار "عبد القوي" إلى أن المشهد بالجلسات على مدار الأسبوعين الماضيين كان مبعث للفخر ودلالة على الحرص لاستيعاب كافة الآراء والاستماع للجميع من أقصى اليمين لأقصى اليسار، مؤكدا أنه تم ترك الفرصة للجميع في التحدث وآخرها جلسات لجان التعليم والقضايا السكانية والتي شهدت حضور لما يصل ل100 شخص والجميع تم الاستماع لهم.

وعن الجلسة المنتظرة ب4 يونيو لتعزيز العمل الأهلي، قال "عبد القوي" إن الاتحاد العام سيعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لإعداد ورقة عمل بمطالباته والتي سيتم طرحها بجلسات الحوار الوطني القادمة، موضحا أن هنام اطمئنان للتجاوب معها خاصة في ظل عمل الدولة ودعمها للمجتمع المدني وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية.

وكان قد أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.