اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 12:20 م
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عاصفة ترابية خفيفة فى محافظة الأقصر مع غيوم كثيفة .. صور

السبت، 27 مايو 2023 12:08 م
عاصفة ترابية خفيفة فى محافظة الأقصر مع غيوم كثيفة .. صور العاصفة الترابية الخفيفة فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، حالة من التقلبات الجوية الكبيرة مع هبوب عاصفة ترابية خفيفة، وسط انتشار كثيف للغيوم فى السماء مع التقلبات فى حالة الطقس ودرجات الحرارة، حيث قررت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ المكثفة تحسباً لأية تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.
 
فيما شهدت محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية هطول أمطار على فترات متنوعة، وذلك نتيجة الطقس المتقلب والغيوم الكثيفة بصورة شبه يومية فى سماء الأقصر، حيث تقرر اليوم أيضاً إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباحاً، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة، وذلك نتيجة إتجاه الرياح بشدة فى إتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة.
 
وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.
 
وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.
 
العاصفة الترابية الخفيفة التى تضرب الأقصر
العاصفة الترابية الخفيفة التى تضرب الأقصر

العاصفة الترابية الخفيفة فى الأقصر
العاصفة الترابية الخفيفة فى الأقصر

جانب من العاصفة الترابية فى قرى الأقصر
جانب من العاصفة الترابية فى قرى الأقصر

جانب من العاصفة فى سماء الأقصر
جانب من العاصفة فى سماء الأقصر

طقس ترابي شديد فى الأقصر
طقس ترابي شديد فى الأقصر

عاصفة ترابية خفيفة تضرب محافظة الأقصر
عاصفة ترابية خفيفة تضرب محافظة الأقصر

 


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