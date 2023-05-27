عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان.. صور

ووصلت العاصفة الترابية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، قادمة من الاتجاه الشمالى الغربى إلى الاتجاه الجنوبى الشرقى، وحذرت محافظة أسوان وهيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن يشهد اليومَ فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد "المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط".

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".