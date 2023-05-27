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لمدة 6 ساعات متواصلة..

"طوارئ مستشفى الكرنك" بالأقصر تنقذ حياة شاب مصاب بقطع في الشرايين

السبت، 27 مايو 2023 06:56 م
"طوارئ مستشفى الكرنك" بالأقصر تنقذ حياة شاب مصاب بقطع في الشرايين مستشفى الكرنك الدولي
الأقصر - أحمد مرعى

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استقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، شابا في العشرين من عمره بعد منتصف الليل مصابا بقطع الشرايين الرئيسية بالذراع الأيسر مع نزيف حاد، بالإضافة إلى قطع كامل في الوتر، وتم التعامل الفوري مع الحالة للحفاظ على حياته من قبل فريق الطوارئ بالمستشفى. 
 
كما تم فتح غرف عمليات الطوارئ فوراً، واستدعاء كافة التخصصات اللازمة للفريق الطبي من جراحات الأوعية الدموية وجراحات التجميل والتخدير والتمريض والأشعة والمعمل لإجراء جراحة دقيقة وعاجلة لمدة 6 ساعات متواصلة، وذلك من بعد منتصف الليل وحتي ساعات الصباح الأولى. 
 
وانقذ الفريق الطبي خلالها حياة الشاب وأصلح قطع الشرايين والوتر مع ايقاف النزيف وخروج الشاب بصحة جيدة، كما استمرت المتابعة الصحية له وخضوعة لخدمات العلاج الطبيعي التكميلي لاستعاده الحركة بأطراف الأصابع واليد. 
 
وقد أشرف علي إجراء الجراحة كل من الدكتور محمد عبدالخالق، استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفي الكرنك الدولى، والدكتور محمود حفني استشاري جراحة التجميل بمستشفي الكرنك الدولى، بالإضافة إلي الفريق الطبي المعاون من اخصائي التخدير والجراحة والتمريض والأشعة والمعمل.
 

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