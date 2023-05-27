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طقس غير مستقر بالبحر الأحمر مع غياب لأشعة الشمس وظهور غيوم متقطعة

السبت، 27 مايو 2023 10:56 ص
طقس غير مستقر بالبحر الأحمر مع غياب لأشعة الشمس وظهور غيوم متقطعة طقس غير مستقر بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم، السبت، خاصة المدن الشمالية منها، طقس غير مستقر، حيث تشهد ظهور متقطع لأشعة الشمس، مع غيوم بالسماء وسحب منخفضة، كما شهدت المناطق القريبة من البحر نشاط متقطع للرياح، مع ارتفاع الأمواج فى المناطق العميقة من البحر الأحمر.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود  طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

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