طقس سئ وعواصف ترابية وأمطار متوسطة تضرب سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم، موجة من الطقس السيء، حيث ضربت العواصف الترابية الشديدة أنحاء المحافظة، وانعدمت الرؤية على الطرق المفتوحة خاصة الزراعية والصحراوية منها، بالإضافة الى هطول الأمطار ما بين ضعيفة الى متوسطة.

ومن جانبها قامت إدارة المرور بسوهاج بنشر العديد من الدوريات المرورية على الطريق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة .



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (1)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (2)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (3)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (4)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (5)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (6)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (7)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (8)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (9)



طقس سئ وعواصف ترابية فى سوهاج (10)