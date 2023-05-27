طرق الإسماعيلية: بدء أعمال فرد طبقة الأسفلت بالمحطة الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمدالشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية اليوم السبت، أعمال فرد طبقة الأسفلت بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك بالمربع الواقع بين شارع داوود حمدان، وشارع وابور النور.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الأعمال، ودفع عجلة العمل بالمحطة الجديدة؛ للانتهاء من كافة أعمال تطوير المحطة الجديدة "المرحلة الأولى" قبل عيد الأضحى المبارك.

ومن الجدير ذكره، أن أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تشمل تغير منظومة الصرف الصحي، وإنشاء غرف تفتيش جديدة، عمل بالوعات صرف الأمطار، تأهيل الحارات وتغيير أرضيتها وتحويلها لبلاط إنترلوك، وتوسعة وإعادة رصف جميع الشوارع أيَّا كانت أطوالها.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير وتجميل منطقة المحطة الجديدة؛ من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثي، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية، بزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءتها، ومعالجة مشاكل وخطوط الصرف الصحي وتعديل مسارها ومن ثم رصفها.