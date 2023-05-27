ضبط 34 قطعة سلاح بحوزة 28 متهما في أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (34) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (16 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 خزينة) ، بحوزة (28 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.