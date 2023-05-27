ضبط 312 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (319) قضية مخدرات، (175) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (81108) أحكام قضائية متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (319) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (347) متهما ضبط خلالها الآتى:

"كمية من مخدر الحشيش وزنت (115,053 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (59,720 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,649 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (36,100 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (4,483 كيلو جرام)ن كمية من مخدر الشابو وزنت (3,235 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,185 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,035 كيلو جرام(، (2381) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (175 قطعة سلاح نارى بحوزة 150 متهما) وذلك على النحو التالى:

" (26) بندقية آلية، (31) بندقية خرطوش، (7) طبنجات، (111) فرد محلى، (727) طلقة مختلفة الأعيرة، (30) خزينة متنوعة،ضبط (234) قطعة سلاح أبيض".

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81108) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى:

" (345) حكم جناية، (25398) حكم حبس جزئى، (4430) حكم حبس مستأنف، (40538) حكم غرامة، (10397) مخالفة".

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهما ارتكبوا(38) حادثا متنوعا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (55) متهما، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (16) متهما، وضبط (277) دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.