ضبط 1900 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

كتب ـمحمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (5) قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها، تم ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية.

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (31) قضية، وضبط عدد (1910) مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد (296) حكما قضائيا متنوعا، و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.