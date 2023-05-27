اليوم السابع
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ضبط 10 متهمين وتنفيذ 85 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

السبت، 27 مايو 2023 11:53 ص
ضبط 10 متهمين وتنفيذ 85 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دار السلام).

 

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الآتية: " ضبط عدد (10) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى).. بحوزة (10متهمين)، وتنفيذ (85) حكم قضائى متنوع فى مجال تنفيذ الأحكام

 

 

 


ترويج الاسلحه

هاربين من احكام قضائيه

وزاره الداخليه



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