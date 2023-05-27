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ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالأقصر

السبت، 27 مايو 2023 11:38 ص
ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالأقصر حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها، فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وبحوزته (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – فرد روسى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة – 2 قماش صديرى واقى – أدوات تستخدم فى تصنيع الفرد المحلى 9 جراب طبنجة -  3 قطع سلاح أبيض).

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.


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تجاراه الاسلحه

وزاره الداخليه

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