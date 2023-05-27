اليوم السابع
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ضبط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه "البانجو" بين زبائنه فى الجيزة

السبت، 27 مايو 2023 01:00 ص
ضبط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه "البانجو" بين زبائنه فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو بين عملائه، واعترف المتهم بحيازة المخدر للاتجار به، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة الإتجار، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى تورط مسجل خطر في التنقل بين عدة مناطق بالجيزة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو معدة للبيع، وهاتف محمول يستخدمه المتهم في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.

اعترف المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وكشف عن مصدر الحصول على المخدر من أحد الأشخاص أرشد عن هويته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


مكافحة المخدرات

مخدر البانجو

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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