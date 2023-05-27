"صندوق النقد" يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول لترويض التضخم

وقال الصندوق في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددًا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.وفق سكاي نيوز .