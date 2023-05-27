صحة دمياط تتابع استعدادات المجازر لعيد الأضحى

دمياط معتز الشربينى

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بإحكام الرقابة على السلخانات والمجازر والأسواق للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة الي أنه تم وضع خطة مرور مشتركة تحت إشراف دكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي للمرور على كافة المجازر والسلخانات العامة والخاصة في محافظة دمياط قبل عيد الاضحى المبارك وتم تشكيل لجنة مكونة من إدارة صحة البيئة بالمديرية بقيادة دكتورة هناء السري وإدارة ناقلات الحشرات بقيادة الهندسة ايمان الزيني بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدمياط.

وأكد ركيل الصحة بدمياط أنه تم المرور على المجازر والسلخانات والأسواق التابعة لإدارة دمياط ودمياط الجديدة وتم التأكد من استفاءها للاشتراطات الصحية وتم رصد السلبيات و إخطار الجهات المعنية.