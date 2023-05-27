شعبة الأسماك تكشف استقرار أسعار البلطى عند 69 جنيها للكيلو

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار السمك ، استقرارًا ملحوظًا بعد تحرك طفيف الأيام الماضية، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 69 جنيهًا 73 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 66 و 68 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و 200 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 110 جنيه، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 110 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه والمكرونة السويسى من 62 إلى 110 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 170 إلى 265 جنيها السبيط 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلي 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 160 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 160 جنيها.