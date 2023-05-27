شخص يقتل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تجرد شخص من مشاعر الإنسانية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك عندما قام بقتل زوجته طعنا بسكين داخل منزلهم بسبب خلافات عائلية بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات العميد نضال المغربى يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنا بالسكين أثناء نومها بحجرتها وتم تحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال الفورى والفحص، تبين لهم مصرع سيدة من قرية سلامون قبلى التابعه لمركز الشهداء تبلغ من العمر 37عاما على يد زوجها ومقيم قرية كفر الجلابطة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية والبالغ من العمر 47عاما والمقيمين بشقة سكنية بمدينة السادات، باستخدامه سلاح أبيض سكين وقام بطعنها عدة طعنات أثناء نومها أدت لوفاتها.

وبسؤال شهود عيان الواقعة من الجيران أكدوا وجود خلافات زوجية بينهم أدت لذلك، وتكثف مباحث مركز شرطة السادات بمعاونة مديرية أمن المنوفية جهودها للبحث عن المتهم الذى فر هارب فور ارتكابه الواقعه، كما ينتظر أهالى قرية سلامون قبلى التابعة لمركز الشهداء معاينة الطب الشرعى الجثمان المتوفاة وإستخراج تصاريح الدفن لدفنه بمقابر العائلة بالقرية.