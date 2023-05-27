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سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

السبت، 27 مايو 2023 11:46 م
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية قبل قليل لهطول أمطار متوسطة محملة بالأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة، وشهدت حالة الطقس نشاط للرياح المحملة بالاتربة، واستمرت الأمطار لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

 
ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية والامطار المفاجئة التي تتعرض لها المحافظة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.
 
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (1)
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (1)

سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (2)
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (2)

سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (3)
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (3)

سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (4)
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية (4)

سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية
سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الغربية

 


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