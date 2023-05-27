سارة شندى ..أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو الأمريكية

كتبت رباب فتحى

كشفت شبكة "نيوز5 كليفلاند" الأمريكية أن سارة شندى أصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو.

وقالت الشبكة إنه لأكثر من 15 عامًا ، كرست سارة شندي من شمال شرق أوهايو حياتها لإنفاذ القانون، وشاركت قصة نجاحها في محاولة لإلهام الشباب لمتابعة مهنة في خدمة المجتمع كضباط شرطة.

وفي 24 مايو ، حققت شندي علامة فارقة أخرى ، حيث أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف وأصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو.

وقالت شندي لـ نيوز5 إنه لشرف كبير خدمة وحماية أكثر من 12000 طالب و 3600 موظف في الحرم الجامعي.

وقالت شندي: "يتمتع هذا القسم بثقافة استثنائية ، ويقدر حقًا التنوع والقيادة والنهوض بالمرأة في مجال إنفاذ القانون. إن ارتداء الزي العسكري هو بالتأكيد أفضل وظيفة على هذا الكوكب وأيضًا أكثر الوظائف إرضاءً. من خلاله نحصل على الفرصة ، والامتياز أن نكون جزءًا من قصة الناس ".





وتابعت شبكة نيوز5 " المهنة الملهمة للرقيب سارة شندي لأكثر من 3 سنوات.

وقال الرئيس بول أوينز من قسم السلامة العامة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف لـ نيوز5 إنه يعتقد أن الرقيب شندي ستكون دفعة كبيرة لقسم الشرطة والحرم الجامعي بأكمله.

وقالت شندي إن سلامة الحرم الجامعي ستكون إحدى رسائلها الأساسية للطلاب.

وقالت شندي: "نحن مهتمون جدًا بالتواصل مع الطلاب والزائرين وأعضاء هيئة التدريس هنا ، ولكن ليس فقط من خلال القيادة ، ولكننا حريصون جدًا على الدوريات. لدينا طلاب هنا من 102 دولة مختلفة ، وأشياء أخرى هنا قد تكون مختلفة بالنسبة لهم."