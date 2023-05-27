زراعة الأرز بطريقة جديدة عن طريق "السطارة" لتوفير المياه بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد حقل إرشادي على مساحة 5 أفدنة، بقرية العجوزين التابع لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، طريقة جديدة لزراعة الأرز، غير الطريقة التي اعتاد عليها المزارعون في المحافظة، والطريقة الجديدة طريقة السطارة بزراعة بذرة جافة" سوبر 300"، بأرض جافة، وري الأرض بمياه أقل من المعتاد في شتل الأرز، لتوفير مياه الري وتوفير الوقت والجهد والعمالة وزيادة الإنتاج الزراعى.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووفد وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والوفد الأجنبي الدكتور فرانك جيزيل، الماني الجنسيه، والدكتور يوهان ماير، هولندي الجنسيه ، والدكتور حسن شمس، رئيس التطوير الحقلي، والدكتور دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام إرشاد كفر الشيخ، والدكتور محمد الشناوي، إخصائي المحصول، والدكتورة دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور مهندس أبو بكر ابو جازيه، مدير الإدارة الزراعية بدسوق، والمهندس جمال محمد ابو دنيا، اخصائي المحصول، والدكتور أحمد عبد المعطي مسئول GIZ، ونائب قري شمال دسوق، فتحى يوسف، ورئيس قرية العجوزين، ابراهيم عبده.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الطريقة الجديدة لزراعة الأرز لا تحتاج لشتل الأرز، وإغراق الحقل بالمياه، ولكن بوضع بذرة الأرز في الأرض الجافة دون ريها، ثم يتم ريها بكميات الري العادية لأي نبات، ويتم ري الأرز كل أسبوع مرة دون اغراقه بالمياه، لمدة شهر.



التع رف على نوعة البذور



الحضور من الوفد الاجنبي ومسئولي محافظة كفر الشيخ



حرث الارض قبل زراعتها



زراعة الارض بنوع جديد من البذور



زراعة الحقل الارشادي بنوع جديدج من الأرز



نوعية البذور الجديدة للأرز