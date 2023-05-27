اليوم السابع
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رياح محملة بالأتربة في شوارع وميادين محافظة بورسعيد.. صور

السبت، 27 مايو 2023 12:13 م
رياح محملة بالأتربة في شوارع وميادين محافظة بورسعيد.. صور رياح محملة بالأتربة في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم السبت، طقسا غير مستقر من الرياح المحملة بالأتربة على كافة الأحياء وفي الشوارع والميادين بالمحافظة مع ارتفاع في درجات الحرارة. 
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، حالة الطقس اليوم من شوارع حي الزهور في بورسعيد والتي ظهرت فيها الرياح المحملة بالأتربة. 
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا. 
 
وأضافت الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى درجة الحرارة الآن 31 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
 
الطقس في بورسعيد اليوم
الطقس في بورسعيد اليوم

جانب من الطقس في بورسعيد
جانب من الطقس في بورسعيد

رياح محملة بالأتربة في بورسعيد
رياح محملة بالأتربة في بورسعيد

طقس بورسعيد
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