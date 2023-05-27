رمال تضرب كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.. تصل لعاصفة على المناطق المكشوفة

كتب محمود راغب

تشهد أغلب الأنحاء بالجمهورية، نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة تعمل إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية لتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة وتمتد القاهرة الكبرى .

و تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من صحراء مطروح ومناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب ال

الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".