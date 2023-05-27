رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز ،والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سىء تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك لمدة يومين اليوم السبت وغدا الأحد بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية وخاصة على وسط وجنوب الصعيد .

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب ادارة الاعلام بالمحافظة اليوم، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.

كما أصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء المراكز والاحياء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق .

مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.