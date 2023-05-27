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رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

السبت، 27 مايو 2023 08:33 م
رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم الدكتورة إيمان عزب، مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم خلال اللقاء بحث الخدمات التدريبية المتاحة لطلاب الجامعة خلال الفترةالصيفية، تمهيداً لإنشاء فرع للمعهد بجامعة العريش.
 
 كما عُقِدَت ندوةٌ مع طلاب الجامعة، تناولت فيها تدريب الطلاب على العمل الحر سواء في التدريباتِ طويلة الأجل وقصيرة الأجل وعن طريق المنصات التعليمية التي توفرها مؤسسة ITI مجاناً لطلاب الجامعة وعددٍ كبيرٍ من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التجارة.
 
 وخلال الندوة، قامت الدكتورة عزب بالرد على الأسئلة والاستفسارات للطلاب، وشرحت طريقة التسجيل في مؤسسة ITI، وماهية التدريب الصيفي المتاح تقديمه لطلاب كليتي الحاسبات والمعلومات وكلية التجارة. كما حضر خريجو المعهد الندوة وقدموا توضيحات حول التدريبات التي حصلوا عليها وكيف ساعدتها في تغيير مسار حياتهم والحصول على فرص عمل في شركات وأماكن مختلفة.
 
وأشارت الدكتورة عزب إلى أن الملتقى التوظيفي يحتاج بشدة إلى خريجي المعهد، كما أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، دعمه الكامل وتسخير كافة إمكانات الجامعة لخدمة جميع الطلاب وأهالي سيناء، وشكر المديرة العامة لفرع ITI على دعمها لجامعة العريش.
 
وأوضح أن الجامعة تسعى جاهدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير التكامل والابتكار في جميع التخصصات، وأنها مستعدة لتسخير كافة إمكانياتها لخدمة جميع الطلاب والمجتمع المحلي، ودعم تحويل جامعة العريش إلى جامعة ذكية وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
 
رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات (1)
رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات (1)

رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات (2)
رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات (2)

رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات (3)
رئيس جامعة العريش يستقبل مديرة فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات (3)

 


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