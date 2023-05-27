اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 11:00 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الهندى يفتتح غدا مبنى البرلمان الجديد فى العاصمة

السبت، 27 مايو 2023 11:00 م
رئيس الوزراء الهندى يفتتح غدا مبنى البرلمان الجديد فى العاصمة ناريندرا مودى
أ ش أ

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يفتتح رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، غدا الأحد، مبنى البرلمان الجديد فى العاصمة "نيودلهى".


وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /السبت/ أن لفيفا من الشخصيات المرموقة والمسئولين وممثلي نحو 25 حزبا بالإضافة إلى نحو 60 من رجال الدين سيشاركون في مراسم حفل الافتتاح، كما سيلقى بعضهم خطابات، بما في ذلك رئيس وزراء البلاد الذى سيطلق أيضًا عملة وختما خاصا بالحدث.


كما أصدرت شرطة المرور في العاصمة إرشادات مرورية في ضوء الفعاليات، حيث سيتم التعامل مع مدينة "نيودلهى" كمنطقة خاضعة للرقابة.


ناريندرا مودى

الهند

نيودلهى

البرلمان الهندى



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