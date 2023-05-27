اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 03:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء البريطاني السابق يبحث الوضع في أوكرانيا مع ترامب

السبت، 27 مايو 2023 02:00 ص
رئيس الوزراء البريطاني السابق يبحث الوضع في أوكرانيا مع ترامب رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بأنه التقى بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث، إن الزعيمين السابقين "بحثا الوضع في أوكرانيا والأهمية الحيوية لانتصارها" في النزاع مع روسيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق، بأن ترامب دعا جونسون لحفل الغداء، وذلك خلال جولة جونسون في الولايات المتحدة، والتي قد زار خلالها مدينة دالاس بولاية تكساس ولاس فيغاس بولاية نيفادا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بوريس جونسون كان يتحدث أمام ممثلي الحزب الجمهوري، وحثهم على عدم التخلي عن دعم أوكرانيا.


بوريس جونسون

بريطانيا

ترامب

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة