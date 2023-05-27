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دعاء المطر .. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار "اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا"

السبت، 27 مايو 2023 01:16 م
دعاء المطر .. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار "اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا" دعاء المطر
كتب لؤى على

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تشهد عدد من محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار.
 
ويقدم اليوم السابع دعاء المطر، والذى يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار
 
-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً
-اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً
-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به 
-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "
-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين 
-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وأموات المسلمين اللهم آمين. 
 
 

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