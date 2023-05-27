كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في كرداسة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.