جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية توعوية شاملة لقرية بني شبل بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، اليوم السبت قافلة طبية توعوية شاملة بقرية بنى شبل مركز الزقازيق بالشرقية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وخطة القطاع التنموى لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد رافق القافلة أساتذة واطباء الطب البشرى فى أربعة تخصصات طبية مختلفة هى (الباطنة، المتوطنة، القلب، الجراحة)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 190 حالة باطنة و150 حالة متوطنة و95 حالة قلب و85 جراحة، وتم تحويل 15 حالة للمستشفيات الجامعية بالزقازيق، كما تم توفير الأدوية اللازمة مجانا بمشاركة فريق من الصيادلة تحت إشراف الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، الدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، فى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التى من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية فى عدة مجالات، حيث عقدت كلية التربية النوعية ندوة عن تدوير المخلفات المنزلية وطرق الاستفادة منها تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قدمت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة توعوية عن صناعة الألبان كمشروع يدر دخل على المواطنين وذلك تحت إشراف د.خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتورة جيهان العميرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شهدت عقد جلسات التوعية توزيع المطبوعات والملصقات على أهالى القرية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية العلوم قدمت ورشة حول كيفية تصنيع العطور تحت إشراف الدكتور جمال عنان عميد الكلية، والدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى مرافقة القافلة عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة من خلال أطباء قسم طب الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث قام الأطباء المرافقين بالكشف وتحديد وسائل تنظيم الأسرة المناسبة للمرأة فى القرية وصرف الوسائل مجانًا، كما أشارت سيادتها إلى قيام إدارة شئون البيئة بعقد ندوة عن الحد من استخدام البلاستيك فى حياتنا وأضراره على صحة الإنسان والكائنات الحية.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بعقد ندوة عن التأمين على الماشية لتلافى المخاطر والتلقيح الصناعى وفوائده، بينما قامت وزارة الأوقاف بعقد ندوة توعوية تحت شعار "الوقاية خير من العلاج" عن حرص الدين على نظافة الإنسان والطهارة للمحافظة على الصحة العامة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال كبير من الأهالى بقرية بنى شبل بمركز الزقازيق، والذين أشادوا بدورهم بالخدمات الطبية والتوعوية التى تقدمها فى جميع التخصصات، وتقدموا بالشكر للفرق الطبية بالقافلة ولجامعة الزقازيق التى حرصت على توجيه قوافلها إلى قرى محافظة الشرقية.