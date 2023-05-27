جارديان: تحذيرات لرئيس وزراء بريطانيا من ركود بسبب التضخم فى 2024

رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم تحذير ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى من أن اقتصاد بلاده قد يكون في حالة ركود العام المقبل حيث يدفع التضخم المرتفع بعناد أسعار الفائدة إلى أكثر من 5% قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وتمهيدًا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية والقروض لملايين الأسر ، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لترويض التضخم.

وفي نهاية أسبوع من التطورات الاقتصادية المقلقة ، تعرض وزير الخزانة البريطانى، جيريمي هانت، لانتقادات شديدة لظهوره ليقول إنه يعتقد أن هذا كان ثمنًا يستحق الدفع، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة.

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمال: "لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عامًا من هذه الحكومة. أنا قلق حقًا بشأن الرهون العقارية. يكافح الناس لدفع الفواتير. الرهون العقارية جزء كبير من ذلك ".

وقال جاجيت تشادا، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، إنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع ، "فنحن في خطر هندسة الركود".

وفي الوقت الذي رفعت فيه الأسواق المالية تكاليف الاقتراض من الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى منذ رئاسة ليز تراس للوزراء والتى شهدت تدهور الوضع الاقتصادي بسبب سياسة حكومتها ، أصبحت قدرة رئيس الوزراء سوناك على الوفاء بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام ، وهو أحد التعهدات المركزية الخمسة لرئاسته للوزراء ، موضع تساؤل.

واقترح أندرو سينتانس ، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا ، أن وعد سوناك كان "خطأ" لأنه كان مسئولية البنك المركزي منذ أن منحه جوردون براون الاستقلال في عام 1997.

وأظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض بأقل من المتوقع إلى 8.7% في أبريل ، مع استقرار في أسعار الطاقة قابله إلى حد كبير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.