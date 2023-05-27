جارديان: انتهاك إغلاق كورونا فى "تشكيرز" يطارد بوريس جونسون فى زيارته لأمريكا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، أجرى محادثات مع دونالد ترامب حول أوكرانيا خلال جولته قبل أيام في الولايات المتحدة ، في محاولة على ما يبدو لعرض القضية الأوكرانية على الرئيس الأمريكي السابق المتشكك. ولكن طغت المعلومات الجديدة حول انتهاك قواعد وباء كورونا فى المقر الريفى للحكومة فى تشيكرز على زيارته.

وقال المتحدث باسم جونسون إن الأخير التقى بترامب "لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأهمية الحيوية لانتصار أوكرانيا". ومن المفهوم أنهما عقدا المحادثات يوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء الأسبق - الذي يواجه أسئلة مستمرة حول مزاعم حول حفلات انتهاك قواعد إغلاق الوباء - في دالاس ، حيث التقى جريج أبوت ، الحاكم الجمهوري لتكساس ، ولاس فيجاس ، وقدم خطابا جديدا فى إطار سلسلة من خطب الشركات المربحة للغاية.

واعتبرت الصحيفة أن المناقشات مع ترامب ، التي لم يتم الكشف عن مكانها ، ربما تركزت على جونسون ، المشجع الدولي القوي للقضية الأوكرانية ، الذي يحاول إقناع الرئيس السابق بأفكاره.

وأشاد ترامب ، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري وخلافة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل ، مرارًا بفلاديمير بوتين ويبدو أنه حيادي بشأن الحرب فى أوكرانيا.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة بثت على شبكة سي إن إن في وقت سابق من هذا الشهر ، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كان يريد أوكرانيا أن تكسب الحرب. قال: "الروس والأوكرانيون ، أريدهم أن يتوقفوا عن الموت". "وسأفعل ذلك. سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة ".

وفي حديثه في وقت سابق ، قال كير ستارمر إن لدى جونسون أسئلة للإجابة عليها على الرغم من أن الجمهور "سئم بشدة" من القصص المتعلقة بمخالفته للقانون.

قال زعيم حزب العمال إن هناك أشخاصًا شعروا بالأذى وضاقوا ذرعا من الملحمة المستمرة ، ولكن هناك "أسئلة الآن حول سبب عدم ظهور هذه المزاعم من قبل".

ودخل ستارمر في الجدل بعد أن مرر مكتب مجلس الوزراء مزاعم جديدة بارتكاب مخالفات للشرطة هذا الأسبوع. لقد فعلوا ذلك بعد مشاهدة مداخل اليوميات حول الضيوف الذين زاروا تشيكرز – المقر الريفى لرئيس الوزراء- أثناء الوباء ، والتي سلمها جونسون للمحامين الذين يمثلونه كجزء من تحقيق كورونا.

وقال جونسون يوم الجمعة إن الاقتراحات التي ربما يكون قد شارك فيها في مزيد من كسر القواعد أثناء الوباء كانت "حمولة من الهراء المطلق".

عندما سألته شبكة سكاي نيوز في مطار دالاس عما إذا كان خالف القانون في تشيكرز وداونينج ستريت ، قال: "لا ... الجواب ، كما قلت من قبل ، لم يكن هناك خرق للقواعد على الإطلاق. أولئك الذين يريدون الإدلاء بمزاعم يجب أن يقدموا مزاعم ، لكن حتى الآن لم يفعل ذلك أحد."