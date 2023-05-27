تعليم قنا يوضح حقيقة توزيع امتحان الهندسة بدلا من العربي فى امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد السيد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة غير صحيحة ولم يتم توزيع أسئلة هندسة بدلا من اللغة العربية في امتحانات الدبلومات الفنية، كما أن الطلاب أدوا الامتحانات بشكل طبيعي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألف و917 طالب وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 50 لجنة تعليم صناعي، و 16 لجنة تعليم زراعي ، و 28 لجنة تعليم تجاري، مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، والاستعداد لكافة الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي ، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.