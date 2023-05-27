اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعليم قنا يوضح حقيقة توزيع امتحان الهندسة بدلا من العربي فى امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 27 مايو 2023 04:06 م
تعليم قنا يوضح حقيقة توزيع امتحان الهندسة بدلا من العربي فى امتحانات الدبلومات الفنية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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نفى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ما أثير على صفحات التواصل بشأن توزيع امتحانات للهندسة بدلا من اللغة العربية.
 
وأكد السيد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة غير صحيحة ولم يتم توزيع أسئلة هندسة بدلا من اللغة العربية في امتحانات الدبلومات الفنية، كما أن الطلاب أدوا الامتحانات بشكل طبيعي.
 
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألف و917 طالب وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 50 لجنة تعليم صناعي، و 16 لجنة تعليم زراعي ، و 28 لجنة تعليم تجاري، مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، والاستعداد لكافة الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي ، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

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