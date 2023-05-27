تعليم بورسعيد: إجراءات قانونية رادعة لاصطحاب الهواتف المحمولة في لجان الدبلومات

بورسعيد - محمد عزام

اجتمعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، برؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية ، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية وذلك بنادي المعارف الرياضي.

وتناول الاجتماع، آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لاعمال الامتحانات وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل واستقراره، ومراجعة الاعدادات الفنية ومستوى تجهيزات الاستراحات وتوفير سبل المعيشة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

ووجهت وكيل الوزارة، رؤساء اللجان والمعنيين بضرورة الإلتزام بالجدية والإنضباط والتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش، والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

وطالبت الدكتورة هالة عبد السلام، الجميع بضرورة التكاتف والتعاون المثمر والوقوف على اي مشكلات قد تطرأ لوضع الحلول المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحان بعيد عن أي توتر.