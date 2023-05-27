تعطل حركة دخول المسافرين فى مطارات وموانئ بريطانيا بسبب خلل فنى

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت أن خللا فنيا أصاب أنظمة الحدود الالكترونية تسبب فى تعطيل حركة دخول المسافرين وهو ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة عبر مختلف المطارات البريطانية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم وزارة الداخلية ان المشكلة الفنية بدأت مساء أمس الجمعة وما تزال الجهات المختصة تحاول التغلب عليها.

وامتنع المتحدث عن إعطاء مزيد من التفاصيل مؤكدا أن القضية "حساسة" ولا يمكنه الإسهاب فيها.

وذكرت (بي بي سي) أن جميع المطارات والموانئ البريطانية التي تستخدم انظمة البوابات الالكترونية التي تسمح لحامل الجواز البريطاني بعبور الحدود ذاتيا تأثرت جراء الخلل الفني.

وأشارت إلى أن المطارات الرئيسية وفي مقدمتها (هيثرو) غرب لندن يشهد حاليا طوابير طويلة ومدة انتظار بالساعات قبل إتمام إجراءات الدخول التي تتم الآن يدويا لجميع جوازات السفر بغض النظر عن جنسية صاحبها.

وعلى صعيد متصل أكدت تقارير إعلامية أخرى أن المسافرين بالسيارات عبر ميناء (دوفر) جنوب انجلترا يواجهون أيضا طوابير طويلة ولكن بسبب مشكلة فنية مماثلة تعرض لها الجانب الفرنسي يوم أمس.