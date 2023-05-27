تعرف على ضبطيات وزارة الداخلية في 9 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام )، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ).
مديرية أمن مطروح
ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).
مديرية أمن السويس
ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن المنوفية
ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
مديرية أمن الغربية
ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن القليوبية
ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة –
3 قطع سلاح أبيض).
مديرية أمن البحيرة
ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).
مديرية أمن كفر الشيخ
ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول) .
مديرية أمن المنيا
ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).
مديرية أمن قنا
ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ميناء القاهرة الجوى
ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية ، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).
منطقة السحر والجمال
ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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