تعرف على ضبطيات وزارة الداخلية في 9 محافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام )، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ).

مديرية أمن مطروح

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن المنوفية

ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن القليوبية

ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة –

3 قطع سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول) .

مديرية أمن المنيا

ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن قنا  ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ميناء القاهرة الجوى

 ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية ، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).

منطقة السحر والجمال

 ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

 وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.