ترعة المريوطية فى ثوبها الجديد.. من مقلب للقمامة لساحات انتظار ومواقف حضارية

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة لترعة المريوطية في المسافة ما بين شارعي فيصل والهرم قبل وبعد التطوير، وذلك بعد أن شهدت أعمال تأهيل وتغطية وتطويرعلى مدار 12 شهرا حولتها من مأوى للمخلفات لساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية.

وعلقت المحافظة على الصورة، قائلة: "12 شهر فقط الفرق بين الصورتين.. ولكن بينهم عمل ومتابعة واجتهاد لتحقيق شكلاً حضارياً يليق بالجيزة في ثوبها الجديد.. (ترعة المريوطية بين شارعي فيصل والهرم سابقا) والآن أصبحت ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية".

يذكر أن ترعة المريوطية تشهد ضمن أعمال المرحلة الثانية تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.