تأثر حركة الطيران فى مطار دولى بالعاصمة الهندية بسبب الأمطار الغزيرة

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تأثرت حركة الطيران فى مطار أنديرا غاندى الدولى بالعاصمة الهندية (نيودلهى) اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

ونصحت سلطات المطار - في بيان لها حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - المواطنين بالاتصال بشركات الطيران من أجل الحصول على تفاصيل رحلاتهم عقب تحديثها.

وأشارت القناة إلى أن مناطق من نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية اليوم، مضيفة أن إدارة الأرصاد الجوية الهندية توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية في العاصمة نيودلهي والمناطق المحيطة بها ليومين أو ثلاثة أيام مقبلة كما لا يتوقع حدوث موجة حر حتى 30 من شهر مايو الجاري.