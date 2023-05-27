اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه غدا فى بعض مدن الدقهلية لمدة 10 ساعات

السبت، 27 مايو 2023 02:00 م
انقطاع المياه غدا فى بعض مدن الدقهلية لمدة 10 ساعات قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن طلخا بالكامل، ونبروه غدًا الأحد لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءًا.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360مم (بلاستيك) بطلخا.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال
 
وأعلنت الشركة عن توافر سيارات مياة جاهزه استعدادا لحالات الطوارئ، والاستعانة بهم وقت الضرورة، ونوهت علي المواطنين الاتصال بالخط الساخن للاستعانه بالسيارات في حالات الطوارئ وتأخر عودة المياه.
 
 
 
 

 


انقطاع المياه

مياة الدقهلية

اماكن انقطاع المياه

مياه الشرب والصرف الصحي

الدقهلية

مواعيد انقطاع المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة