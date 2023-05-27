انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بهندسة حلوان.. اليوم

كتب محمد صبحى

تبدأ اليوم السبت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 اليوم السبت وذلك وفقًا للجدول الزمنى المعلن من جامعة حلوان، ومن المقرر أن تستمر اختبارات نهاية العام الدراسى حتى يوم 15 يونيو الجارى.

فيما تواصل كليات جامعة حلوان تنظيم امتحانات نهاية العام الجامعى حضوريا بالكليات وسط هدوء تام منذ انطلاق ماراثون الاختبارات.

كان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قد أكد أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح سابق إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .