اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 01:00 ص
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"المركزى للمحاسبات" يطالب "غاز مصر" بتسجيل أراضى ومقرات الشركة

السبت، 27 مايو 2023 01:00 ص
"المركزى للمحاسبات" يطالب "غاز مصر" بتسجيل أراضى ومقرات الشركة شركة غاز مصر
كتب هانى الحوتى

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طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة غاز مصر اتخاذ اللازم نحو تسجيل أراضي ومقرات ودراسة الاستخدام الأمثل لتلك الأراضي بما يعود بالنفع على الشركة.
 
يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز تضمن الأصول الثابتة للشركة نحو 235.015 مليون جنيه قيمة أصول مهلكة دفتريًا بالكامل بنسبة 26.2% من إجمالي قيمة الأصول، وتم إضافة نحو 8.933 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023، لإحلال جزء من الأصول المهلكة دفتريًا دون استبعاد الأصول المهلكة دفتري المقابلة لتلك الأصول الجديدة وما يترتب على ذلك من آثار.
 
كما استمر عدم تسجيل أو استغلال بعض الأراضي ومقرات الشركة والبالغة نحو 13 مليون جنيه، منها أرض مدينة الصالحية والبالغ تكلفتها نحو 1.9 مليون جنيه، وعدم الاستفادة منها منذ عدة سنوات، ومقرات الشركة بكل من طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية والبالغ تكلفتها نحو 4.691 مليون جنيه، وأرض المبنى الإدارى بالشروق والبالغ تكلفته نحو 6.5 مليون جنيه، كما تبين التأخير فى إنشاء واستغلال المبنى لأكثر من عام.
 
وطالب الجهاز، فى تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة غاز مصر في 31 مارس عام 2023، بموافاته بأسباب عدم البدء في تنفيذ بعض المشروعات، والتأخر فى تنفيذ البعض الأخر منها والعمل على سرعة الانتهاء من تلك المشاريع، وذلك بعد تبين أن هناك مشروعات تحت التنفيذ تتضمن نحو 5.924 مليون جنيه قيمة إنشاء مقرات إدارية بمدينة الصالحية الجديدة ومدينة الشروق، وتبين عدم البدء في تنفيذ مقر إدارة الصالحية بعد، بالرغم من مرور 6 سنوات من بداية المشروع، والتأخر فى تنفيذ المقر الإدارى بمدينة الشروق، بالرغم من مرور سنتين من بداية المشروع.
 
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة استلامها حفاظًا على حقوق الشركة، يأتي ذلك بعدما تضمنت الدفعات المقدمة بالمشروعات تحت التنفيذ بشركة غاز مصر نحو 11 مليون جنيه قيمة نسبة 20% من أرض العاصمة مسددة منذ أبريل عام 2018 بمساحة 2937 متر مربع بقيمة إجمالية 55 مليون جنيه كمقر إداري للشركة، ونظرًا لتنفيذ المخطط العام للمنطقة مما أدى إلى تعديل مكان قطعة الأرض لرقم 5232 بمساحة 5512 متر مربع، ولم يتم بعد استلام الأرض.

غاز مصر

المركزى للمحاسبات

اراضى غاز مصر

شركة غاز مصر



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