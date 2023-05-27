الكشف على 968 مواطنا في قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقنا

وأشار تواضروس، إلى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 968 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 360 حالة طب أطفال، 250 حالة أمراض باطنية، 205 حالة طب وجراحة العيون ، 50 حالة تنظيم الأسرة، 43 حالة تنظيم الأسرة، 30 حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 41 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و طرق الوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما 101 مواطنا.