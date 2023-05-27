اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 09:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الجوية الأوكرانية تشن 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

السبت، 27 مايو 2023 09:14 ص
القوات الجوية الأوكرانية تشن 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية قصف- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان - "إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 7 طائرات استطلاع بدون طيار روسية؛ 5 طائرات من طراز أورلان-10 وطائرتين من طراز زالا".
 
وقالت الهيئة "إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مواقع قيادة روسية، و 3 مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة ووحدتين من المدفعية ونظام دفاع جوي واحد".
 
وأشارت إلى أن الجيش الروسي نفذ 20 ضربة صاروخية، وأسقطت القوات الأوكرانية جميع الصواريخ الروسية، وأطلق أيضا 7 صواريخ إس-300 وإس 400 وصواريخ إسكندر. 

القوات الجوية الأوكرانية

القوات الروسية

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة