الفحص المبكر أول طرق الوقاية.. هل يمكن إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم وما أسبابه؟

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال نادر الحدوث ، لذا فإن وعي الآباء به منخفض، في حين أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط عادةً بالبالغين، فمن الضروري أن نفهم أن الأطفال يمكنهم أيضًا تجربة هذه الحالة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتهم ورفاههم بشكل عام.

ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

وفقا لموقع " healthline"، قد يُعزى ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال في الفئة العمرية 6 سنوات أو أكثر إلى السمنة أو وجود تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري من النوع 2 ، وزيادة مستويات الكوليسترول ، وانخفاض النشاط البدني ، والروتين المفرط للنشاط ، والكثير من الملح في النظام الغذائي ، وما إلى ذلك. ولا تمارس المراقبة الروتينية لضغط دم الطفل على نطاق واسع ، مما يؤدي إلى نقص تشخيص ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال.

الأطفال دون سن السادسة

عادة ما يكون ارتفاع ضغط الدم ثانويًا للحالات الأساسية مثل مرض الكلى المزمن أو مرض الكلى المتعدد الكيسات ، ومشاكل القلب ، ومشاكل الغدة الكظرية ، ومشاكل الغدة الدرقية ، وتضييق الشريان الكلوي ، وصعوبات النوم للأطفال الأصغر سنًا دون سن السادسة.

عدم انتظام ضغط الدم

يمكن أن تساهم بعض الأدوية أيضًا في عدم انتظام ضغط الدم. لذلك ، من المستحسن التعرف على السبب الأساسي، بمجرد التشخيص ، يجب معالجة ارتفاع ضغط الدم بشكل مناسب ومراقبته.

ارتفاع ضغط الدم المستمر



يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال العديد من الآثار الضارة على صحة الطفل. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى إجهاد خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على قدرة الطفل على التركيز، مما يتسبب في ضائقة عاطفية واحترام الذات. أيضًا ، في بعض الحالات ، إذا تركت الحالة دون علاج ، فقد تؤثر على نمو الطفل وتطوره.

تغيير نمط الحياة



لذلك ، من الضروري إجراء تغييرات في نمط الحياة للتحكم في ضغط الدم بصرف النظر عن الأدوية، من الضروري القيام بنشاط بدني منتظم والحفاظ على وزن صحي للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، إذا كان الطفل يعاني من السمنة أو زيادة الوزن ، يُقترح اتباع نظام غذائي منزلي صحي ، ونظام غذائي نظيف يحتوي على كمية منخفضة من الملح ، واستخدام حكيم للأدوية.

تأثير ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال



يمكن للاكتشاف المبكر وتعديلات نمط الحياة والتدخل في الوقت المناسب أن يخفف من تأثير ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لأطفالهم ورفاههم بشكل عام من خلال التعرف بشكل استباقي على عوامل الخطر ومعالجتها في وقت مبكر.